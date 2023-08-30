Министерство информации о трансляциях ММА в Казахстане: «Необходимым сократить время для показа смешанных единоборств на государственных каналах»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан выступило с разъяснениями относительно ситуации с показом телетрансляций турниров ММА в стране:

«Стало известно, что данное заявление волнует общественность, представителей бизнеса и стороны, имеющие отношение к медиа отрасли. В связи с этим сообщаем, что:

В целом, все мы знаем, что насилие, происходящее в обществе, особенно среди подростков, растет день ото дня. Министерство выразило обеспокоенность по этому поводу и считает необходимым сократить время для показа смешанных единоборств на государственных каналах и вместо этого транслировать больше массовые виды спорта. Как показывает мировой опыт такие проекты, как ММА, показывают частные телеканалы.

Вместе с тем, в данной программе, как отметил министр, предусмотрено максимальное ограничение рекламы, пропагандирующей букмекерские конторы и азартные игры», – сообщили в ведомстве.

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