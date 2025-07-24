В Алматы презентовали первую женскую киберспортивную лигу из Казахстана – Female Pro League при поддержке Olimpbet

23 июля в пространстве Aurora Space состоялась официальная презентация Female Pro League – первой профессиональной женской киберспортивной лиги в Казахстане.

FPL создается как безопасная и конкурентная среда для девушек, которые хотят развивать игровой опыт, побеждать, зарабатывать мировой рейтинг и призовые.

Первый турнир FPL пройдет по дисциплине Counter-Strike 2. Призовой фонд – 2 500 000 тенге . Точные даты отборочных игр и финала будут объявлены позже.

Уже известно, что гранд-финал пройдет в Алматы в формате оффлайн. Кроме того, до конца года FPL проведет второй турнир с увеличенными призовыми. Следить за новостями лиги можно в Telegram-канале .

Турнир открыт для участниц со всего мира и станет точкой роста для инклюзивного и равноправного киберспорта в регионе.

Амбассадором FPL стала Айгера Дунамис – одна из самых узнаваемых фигур в казахстанском киберспорте и гик-сообществе.

«Мы нашли с организаторами общую точку зрения: женская лига – это не про разделение, это про доступ. Я по себе знаю, как в этой сфере доминирует, мягко говоря, несерьезное отношением к девушкам, и горжусь, что именно из Казахстана стартует движение, которое способно доказать обратное», – отметила Айгера.

Инициатором создания и партнером FPL выступает Olimpbet – ведущий оператор на рынке спортивных прогнозов и инвестор №1 в спортивную индустрию страны. Ранее компания объявила о сотрудничестве с другой казахстанской киберспортивной лигой MySkill Pro League .

Маркетинг-директор Olimpbet Геннадий Шемраев рассказал об истории становления лиги:

«Мы в команде давно обсуждали, что пора делать отдельный проект для девушек. На нашей прошлой пресс-конференции Айгера прямо из зала задала вопрос: «А что с женским киберспортом?» Вот тогда стало понятно, что рынок к этому готов.

В итоге она стала не просто лицом лиги, а ее соавтором. Задача Olimpbet – создать среду, где киберспортсменки из Казахстана и других стран смогут профессионально расти и конкурировать на международной арене».

В презентации приняли участие гости из международного сообщества — профессиональная киберспортсменка из Кыргызстана Джамиля Алагозова (Jammie) , выступавшая за Team Spirit Female и игравшая в финалах мировых турниров, а также продюсер киберспортивных ивентов Клифф Келли . Они отметили важность инициативы, поделились собственным опытом и рассказали о роли женщин в профессиональном гейминге.