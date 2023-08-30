Президент лиги OCTAGON о запрете трансляций ММА в Казахстане: «Возникает много вопросов к министру»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Нураддин Садыков, президент лиги OCTAGON о запрете трансляций ММА в Казахстане:

«Честно говоря, я поддерживаю нацеленность министра на воспитание молодежи, но не таким методом. Во-первых, это выглядит поверхностно, потому что нужно понимать: что такое ММА? Такого понятия, как «бои без правил», в нашей стране не существует уже около 20 лет. Если министр имеет в виду именно их, то я его поддерживаю. Но если речь идет о ММА как о признанном виде спорта, официально зарегистрированном в реестре и стремящемся стать олимпийским видом, то это больше напоминает «борьбу с ветреными мельницами» по мотивам «Дон Кихота».

Заткнуть одну «дырку» в информационном пространстве, которое якобы негативно влияет на молодежь, не удастся: останутся социальные сети и другие платформы. У меня возникает много вопросов к министру, и первый из них: были ли проведены социальные исследования, подтверждающие пагубное влияние ММА на молодое поколение? Предполагаю, что нет. Это свидетельствует о профнепригодности таких министерств, особенно учитывая, что несколько месяцев назад президент страны лично принимал Шавката Рахмонова, яркого представителя этого вида спорта.

Люди в ММА сами пробиваются на высокий уровень и прославляют страну – примеры Хабиба Нурмагомедова, Шавката Рахмонова, Азата Максума и Асу Алмабаева тому доказательство. Никто не просит вливать в ММА государственные деньги. Нужно вместо ограничений строить диалог и поддерживать стремления молодежи. Если уже ограничивать, то почему только ММА? В боксе, например, больше летальных случаев и травм.

Если ММА в Казахстане официально признано как вид спорта, то почему министр об этом не знает или не хочет знать? И есть ли гарантии, что ограничение трансляций ММА повлияет на сознание молодежи в лучшую сторону? Думаю, что нет. Лучше бы министерства разрабатывали программы, направленные на нравственное воспитание молодежи. И не забывайте: если в молодых ребят, которые не смогли попасть в национальные олимпийские сборные, не будут вкладывать свои силы профессиональные тренеры, то рано или поздно они найдут себе занятие на улице»

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