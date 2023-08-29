Алексеева – об ограничении показа поп-MMA в Казахстане: «Тоже не люблю, когда ребята избивают до боя друг друга»

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева прокомментировала решение министра информации Казахстана Дархана Кыдырали ограничить показ «боев без правил» на территории страны из-за того, что, по его мнению, они провоцируют насилие у молодежи.

«Я думаю, что все зависит от человека, кто как все воспринимает, у кого какая психика, как они росли и как они воспринимают движ на ТВ. Кому-то весело, кому-то это не нравится а кто-то идет и подражает. Хочу подметить, тут как в поговорке, дурной пример заразителен, но ведь есть и хорошие примеры, но об этом быстро забывается.

Здесь важно понимать, что кто-то свои способности может использовать только в ринге, а кто-то и вне его. Тут будут играть роль воспитание, возможные психологические травмы в детстве, например, буллинг. Но если человеку не объяснили понятие, что такое профессиональный спорт, который еще может выглядеть как шоу, то здесь причины вряд-ли нужно искать в трансляциях.

Чтобы подростки не брали плохой пример, стоило бы просто не транслировать или вырезать драки, оскорбления до поединков, совершенные на эмоциях спортсменами, и показывать только бои. У нас такой менталитет, что это все воспринимается всерьез, и да, бывает, что перебарщивают спортсмены с действиями для привлечения аудитории к их поединку, но по итогу жмут руки после боя.

На Западе люди это воспринимают как шоу, проводят выходные за просмотром MMA, им весело от всего происходящего. У нас же все воспринимают близко к сердцу.

Поэтому, может быть, стоит просто контент преподносить как бои и не показывать, что происходит до поединка, но тогда индустрия поп-MMA потерпит крах.

Мое мнение в этом случае неоднозначно, потому что мне нравится смотреть бои, но я сама не люблю, когда ребята и девушки оскорбляют друг друга, избивают до боя, но я не могу их осуждать, это их дело, поэтому если начинается скандал, я выключаю», – сказала Алексеева.

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