Боец UFC Алексеева про Алмабаева: «Блистательный дебют»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева высказалась о дебютном бое казахстанца Асу Алмабаева в промоушне:

«Нет слов. Потрясно. Блистательный дебют. Шикарный исход боя. Мог ли завершить поединок в свою пользу раньше? Всему своё время. У Асу был дебют, ответственность — столько людей болеют за него. Главное, что принес победу».

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