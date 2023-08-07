Боец UFC Алексеева про Алмабаева: «Блистательный дебют»
Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева высказалась о дебютном бое казахстанца Асу Алмабаева в промоушне:
«Нет слов. Потрясно. Блистательный дебют. Шикарный исход боя. Мог ли завершить поединок в свою пользу раньше? Всему своё время. У Асу был дебют, ответственность — столько людей болеют за него. Главное, что принес победу».
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