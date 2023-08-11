Уроженка Казахстана Алексеева о следующем бое в UFC: «Очень хочу исправить ей нолик в графе поражений»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Уроженка Казахстана, боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала грядущий поединок с непобежденной британкой Мелиссой Диксон:

«Я хотела осенью провести поединок и рада, что задуманное осуществляется. Спасибо менеджерам, что работают. О Диксон знаю, что она побеждала Дарью Железнякову, но ее бои пока не смотрела. Мой тренер по боксу видел ее поединки, и теперь мы с ним отрабатываем комбинации, которые мне пригодятся. Сейчас пока просто поддерживаю себя в хорошей форме, а чуть позже посмотрю бои Мелиссы и буду усердно готовиться под нее. Я очень хочу исправить ей нолик в графе поражений», – сказала Алексеева.

Напомним, поединок Ирины Алексеевой и Мелиссы Диксон состоится в ночь на 15 октября на турнире UFC Vegas 82.

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