Тренер Рахмонова о начале работы с бойцом: «Любому бойцу нужна команда»

Тренер Dar Team Азиз Разыев рассказал о начале работы с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым:

«Когда Шавкат попал к нам в команду, он уже был бойцом UFC, но любому бойцу нужна была команда, плюс материальная база. И нужно отметить, что у нас очень сильный тренерский состав- Эдуард Базров, сильный борец, участник олимпийских игр, консультант сборной Казахстана по вольной борьбе, а также есть ряд очень перспективных молодых тренеров»

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