Сора Рахмонова улетела в США

Представительница Казахстана, родная сестра Шавката Рахмонова, Сора вылетела в США, где продолжит подготовку к бою на шоу претендентов Даны Уайта.

Поединок Соры пройдёт 26 сентября, её соперницей станет девушка-боец из Литвы Эрнеста Карикайте.

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