Тренер Рахмонова про Головкина: «Головкин – джентельмен бокса, он никогда не позволяет себе лишнего»
Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев про Геннадия Головкина:
«За счет чего узнают страну – это творческие люди и спортсмены. Головкин – это человек, благодаря которому узнали о Казахстане. Он – джентельмен бокса, он никогда не позволяет себе лишнего, идеальный пример спортсмена, на которого нужно равняться молодежи»
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