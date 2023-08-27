Тренер Рахмонова про Головкина: «Головкин – джентельмен бокса, он никогда не позволяет себе лишнего»

Теги Геннадий Головкин MMA бокс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев про Геннадия Головкина:

«За счет чего узнают страну – это творческие люди и спортсмены. Головкин – это человек, благодаря которому узнали о Казахстане. Он – джентельмен бокса, он никогда не позволяет себе лишнего, идеальный пример спортсмена, на которого нужно равняться молодежи»

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