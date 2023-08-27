Тренер Рахмонова про Головкина: «Головкин – джентельмен бокса, он никогда не позволяет себе лишнего»

Тренер Шавката Рахмонова Азиз Разыев про Геннадия Головкина:

«За счет чего узнают страну – это творческие люди и спортсмены. Головкин – это человек, благодаря которому узнали о Казахстане. Он – джентельмен бокса, он никогда не позволяет себе лишнего, идеальный пример спортсмена, на которого нужно равняться молодежи»

Иан Гарри про Шавката Рахмонова: «Он – крутой чел. Хотелось бы посмотреть его поединок с Холландом»

«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана