Хамза Шираз: «Для меня было бы честью выйти на ринг против Головкина»

Британский боксер Хамза Шираз (17-0, 13 КО) рассказал, что хотел бы сразиться с бывшим чемпионом мира в среднем дивизионе Геннадием Головкиным.

— С кем бы я хотел подраться в среднем весе? Наверное, это был бы Головкин, хоть даже он и собирается вскоре уйти на пенсию. Просто потому что он — самое большое имя. Для меня было бы честью выйти против него на ринг, — сказал Шираз в интервью Boxing News.

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