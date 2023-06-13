Победитель боя Сагын – Жубаныш получит контракт с большой мировой лигой

Казахстанский боец смешанных единоборств Фаниль Рафиков выступил с заявлением о победителе поединка между Багдатом Жубанышем и Казбеком Сагыном:

«Вообще, я слышал такую информацию, что кто выиграет в этом бою, тот перейдет в ONE FC. Я такую информацию слышал».

Бой между Жубанышем и Сагыном состоится в рамках совместного турнира NAIZA и URAL FC, который пройдет 23-го июня.

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