В лиге Top Fight подтвердили анонс поединка между Шлеменко и Хамитовым

Глава лиги Top Fight Марат Сидикеев подтвердил анонс поединка между россиянином Александром Шлеменко и казахстанцем Куатом Хамитовым.

Поединок планируют организовать на турнире в конце сентября в Москве. Ранее Хамитов в своих социальных сетях объявил о проведении боя. Шлеменко пока не подтвердил данную информацию.

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