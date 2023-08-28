Багдат Жубаныш: «В Naiza говорят, что мой реванш с Казбеком Сагыном находится в разработке»

Трехкратный чемпион мира по ММА среди любителей Багдат Жубаныш прокомментировал возможный реванш с Казбеком Сагыном.

«Да, в Naiza FC говорят, что мой реванш с Казбеком Сагыном находится у них в разработке. Посмотрим. Сначала мне нужно провести бой в Alash Pride», — сказал Жубаныш.

В конце июня 2023 года на совместном турнире Naiza FC и Ural FC Жубаныш проиграл раздельным решением судей Сагыну, при этом некоторые очевидцы поединка признали его исход спорным.

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу