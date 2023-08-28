Багдат Жубаныш: «В Naiza говорят, что мой реванш с Казбеком Сагыном находится в разработке»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Багдат Жубаныш Казбек Сагын Спорт Казахстана

Трехкратный чемпион мира по ММА среди любителей Багдат Жубаныш прокомментировал возможный реванш с Казбеком Сагыном.

«Да, в Naiza FC говорят, что мой реванш с Казбеком Сагыном находится у них в разработке. Посмотрим. Сначала мне нужно провести бой в Alash Pride», — сказал Жубаныш.

В конце июня 2023 года на совместном турнире Naiza FC и Ural FC Жубаныш проиграл раздельным решением судей Сагыну, при этом некоторые очевидцы поединка признали его исход спорным.

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий