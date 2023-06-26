Рахмонов о бое Сагын – Жубаныш: «Оба – хорошие бойцы, наши братья»

Шавкат Рахмонов прокомментировал бой Казбека Сагына и Багдата Жубаныша за титул Naiza.

«Оба — хорошие бойцы, наши братья. Команда «Еркiн Куш» — за своего, я — за своего. Это бой уровня UFC! Они и на мировом уровне в 53 кг покажут высокий уровень. Мощный бой, интересные пять раундов. Казбек — молодец, над своими ошибками поработал — видели же, он сразу встает после перевода», — сказал Рахмонов.

Напомним, поединок за титул чемпиона на турнире Naiza и Ural FC состоялся в Алматы и завершился победой Казбека Сагына раздельным решением судей.

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