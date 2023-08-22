Багдат Жубаныш о реванше с Сагыном: «Я хочу реванш, хочу доказать, что я победил»

Трёхкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш рассказал о желании реваншировать поражение от Казбека Сагына:

«Сейчас уже начали активную раскрутку реванша против Казбека Сагына. Я сам его хочу этот реванш. Хочу доказать всем, что победил в том бою. Я уже давно дал свое согласие на такой поединок. Я не боюсь судейства, я себя покажу еще лучше. Я немного болел до боя и после, было мало времени на восстановление, не набрал вес. От этого очень многое зависело. Неправильно покушал перед боем, от этого у меня была рвота»

Первый поединок закончился победой Казбека раздельным решением судей.

Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана