Багдат Жубаныш о реванше с Сагыном: «Я хочу реванш, хочу доказать, что я победил»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Багдат Жубаныш Казбек Сагын Спорт Казахстана

Трёхкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш рассказал о желании реваншировать поражение от Казбека Сагына:

«Сейчас уже начали активную раскрутку реванша против Казбека Сагына. Я сам его хочу этот реванш. Хочу доказать всем, что победил в том бою. Я уже давно дал свое согласие на такой поединок. Я не боюсь судейства, я себя покажу еще лучше. Я немного болел до боя и после, было мало времени на восстановление, не набрал вес. От этого очень многое зависело. Неправильно покушал перед боем, от этого у меня была рвота»
Первый поединок закончился победой Казбека раздельным решением судей.

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