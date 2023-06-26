Алиби Идрис о бое Сагын – Жубаныш: «Багдат, как минимум 3 раунда забрал»

Экс-чемпион NAIZA Алиби Идрис поделился своим мнением о бое Казбека Сагына и Багдата Жубаныша:

Алиби Идрис: «Я разбираюсь в ММА, Багдат, как минимум, 3 раунда забрал. Так что я не согласен с решением»

Бой Сагына и Жубаныша прошел всю дистанцию и завершился победой Казбека раздельным решением судей

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

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