Президент NAIZA Нурбек Карабала о реванше Сагын – Жубаныш: «Этот бой будет крутейшим событием в Казахстане»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о бое Багдата Жубаныша в лиге Alash Pride, а также его реванше с Казбеком Сагыном:

«Мы переговорили с Айбек Шокпутовым, он сообщил мне, что Багдат хочет провести один бой в местной лиге, я с удовольствием согласился, в целом в большинстве случаях, мы не отказываем бойцам драться и в других организациях.

Я уже говорил про реванш, он обязательно нужен, мы работаем над ним, я безусловно уверен этот бой будет крутейшим событием в Казахстане!»

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