Жумагулов: «Лига Naiza ищет деньги на мой бой»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал о своих планах в MMA.

«Я пока не собираюсь карьеру завершать. Касательно лиги Naiza, то там ждем, они деньги ищут. Мне просто надо выйти на победную серию. А там уже начнем по-тихому шагать», — сказал боец.

Напомним, что в своем последнем бою в UFC Жалгас Жумагулов уступил раздельным решением судей американцу Джошуа Вану. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.

Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Дариуш – о Веретенникове: «Он более чем готов к выступлениям в UFC»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий