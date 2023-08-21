Жумагулов: «Лига Naiza ищет деньги на мой бой»

Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал о своих планах в MMA.

«Я пока не собираюсь карьеру завершать. Касательно лиги Naiza, то там ждем, они деньги ищут. Мне просто надо выйти на победную серию. А там уже начнем по-тихому шагать», — сказал боец.

Напомним, что в своем последнем бою в UFC Жалгас Жумагулов уступил раздельным решением судей американцу Джошуа Вану. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.

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