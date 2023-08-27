Тренер команды DAR Team Азиз Разыев о популярности ММА в Казахстане:

«Исторически, казахи – воинственный народ. Даже посмотрите на олимпийские игры, где у нас результат? Бокс, борьба. Единоборства у нас в крови»

Иан Гарри про Шавката Рахмонова: «Он – крутой чел. Хотелось бы посмотреть его поединок с Холландом»

«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана