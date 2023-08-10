Азиз Разыев о бое Соры Рахмоновой за контракт с UFC: «Наша цель не просто туда попасть, а писать историю»
Тренер DAR Team Азиз Разыев озвучил задачу казахстанских бойцов на UFC:
«Скоро у Соры будет бой в DWCS. Если дай Аллах все хорошо пройдет, она может попасть в UFC. Наша цель не просто попасть в UFC, а писать историю»
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