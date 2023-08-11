Гойти Дазаев назвал следующих казахстанцев в UFC

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев назвал следующих казахстанцев, которые могут быть интересны UFC:

«Азат Максум и Асу Алмабаев очень хорошо дебютировали в UFC. Оба выиграли у хороших бойцов — и сделали это в зрелищной манере. Это даcт от UFC большой плюс для нашей страны и внимание к нашей Республике. Ввиду этого, думаю, следующее подписание казахстанца в этот промоушн недалеко.

Из женщин, скорее всего, более интересна UFC будет Сора Рахмонова — ещё и сестрёнка непобежденного Шавката. Кого ещё можно?.. Так сразу в голову мало кто приходит… Ну, я, например, (смеётся). Скажу так скромно, да. Было бы очень бомбово! Посмотрим, время покажет. Сейчас очень много молодых перспективных бойцов в Казахстане — как они себя поведут, как покажут. И самое главное — это работа менеджера: как он себя проявит и насколько уверенно себя чувствует в переговорах с UFC. Это тоже дает большой плюс для подписания наших бойцов. Будем ждать. Как говорится, живы будем — увидим».

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