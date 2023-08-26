Непобежденный казах Заупанулы продолжает путь к UFC

В Сингапуре состоится турнир «Дорога в UFC». В полуфинале гран-при в весе 61,2 кг этнический казах из Китая Дармен Заупанулы (7-0) проведет бой с корейцем Чанг Хо Ли (8-1).

Прошла официальная церемония взвешивания, на которой Дармен показал вес на 400 грамм больше своего оппонента, но оба уложились в весовую категорию.

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