Опубликован состав сборной Казахстана по боксу на Азиаду

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Казахстанская федерация бокса назвала состав сборной для участия в Азиаде в Ханчжоу.

  1. Сакен Бибосынов (51 кг)
  2. Махмуд Сабрхын (57 кг)
  3. Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг)
  4. Асланбек Шымбергенов (71 кг)
  5. Нурбек Оралбай (80 кг)
  6. Сагындык Тогамбай (92 кг)
  7. Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

Азиада пройдет в период с 23 сентября по 8 октября 2023 года. 

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