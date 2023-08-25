Опубликован состав сборной Казахстана по боксу на Азиаду

Казахстанская федерация бокса назвала состав сборной для участия в Азиаде в Ханчжоу.

Сакен Бибосынов (51 кг) Махмуд Сабрхын (57 кг) Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) Асланбек Шымбергенов (71 кг) Нурбек Оралбай (80 кг) Сагындык Тогамбай (92 кг) Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

Азиада пройдет в период с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

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