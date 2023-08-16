Ермеков о бое со Шлеменко: «Пока ведутся переговоры»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков, чемпион двух лиг Naiza FC и Ural FC, прокомментировал новость о возможном поединке с россиянином Александром Шлеменко в октябре на турнире Ural FC в Омске.

«Это пока что слухи. Пока что только переговоры ведутся», — сказал Ермеков.

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