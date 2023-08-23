Махметов о шансах Шавката Рахмонова в UFC: «Ему так просто не откроется дорога к титулу»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил шансы Шавката Рахмонова на титул в UFC:

«Шавкат никуда не торопится, понимает, что нужно планомерно идти к цели. Думаю, что он правильно все делает. У него в весе есть неразбериха в топах, кто с кем будет драться. Там есть Колби, у которого возможно последний шанс на титул в бою с Эдвардсом, есть неожиданно постаревший Усман. Плюс есть Мохаммед и Гилберт Бернс, с которым Шавкат спарринговал. В этом смысле Шавкату не откроется так просто дорога к титулу. Нужна яркая победа. Мы говорили с тренером Генри Сехудо, он отметил, что Шавкат классный боец, но больше всего он запомнился своим головным убором. Люди в Америке не до конца его понимают, ему нужно быть более агрессивным, бросать вызовы. Возможно, это не в наших традициях, но для его медийки было бы хорошо, если бы он начал кидать жесткие вызовы, мог пройтись по кому-нибудь, отреагировать на конфликт. Считаю, что у Шавката хорошие шансы дойти до пояса и выиграть его. Он продолжает расти, у него большое будущее, нужно не переставать работать, не останавливаться, а не просто сидеть и наслаждаться славой. Я уверен, что он это понимает. И ближайший бой, с кем бы он не состоялся, должен показать его развитие»

Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий