Махметов о шансах Шавката Рахмонова в UFC: «Ему так просто не откроется дорога к титулу»

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил шансы Шавката Рахмонова на титул в UFC:

«Шавкат никуда не торопится, понимает, что нужно планомерно идти к цели. Думаю, что он правильно все делает. У него в весе есть неразбериха в топах, кто с кем будет драться. Там есть Колби, у которого возможно последний шанс на титул в бою с Эдвардсом, есть неожиданно постаревший Усман. Плюс есть Мохаммед и Гилберт Бернс, с которым Шавкат спарринговал. В этом смысле Шавкату не откроется так просто дорога к титулу. Нужна яркая победа. Мы говорили с тренером Генри Сехудо, он отметил, что Шавкат классный боец, но больше всего он запомнился своим головным убором. Люди в Америке не до конца его понимают, ему нужно быть более агрессивным, бросать вызовы. Возможно, это не в наших традициях, но для его медийки было бы хорошо, если бы он начал кидать жесткие вызовы, мог пройтись по кому-нибудь, отреагировать на конфликт. Считаю, что у Шавката хорошие шансы дойти до пояса и выиграть его. Он продолжает расти, у него большое будущее, нужно не переставать работать, не останавливаться, а не просто сидеть и наслаждаться славой. Я уверен, что он это понимает. И ближайший бой, с кем бы он не состоялся, должен показать его развитие»

Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана