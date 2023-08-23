Айдар Махметов о дебюте Азата Максума в UFC: «Может это было не так зрелищно, но было неплохо»

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил дебют Азата Максума в UFC:

«Я не очень хорошо знаю Азата, но смотрел его нарезку боев. Он свою задачу выполнил – у него был очень непростой опытный соперник Тайсон Нэм. Мне понравилось то, как Азат вышел на бой, возможно, не до конца выполнил план, но нужно уметь быстро перестраиваться. Этому можно научиться, он хорошо себя проявил и выполнил задачу минимум – выиграть. Пусть это было может быть не так зрелищно, но было неплохо»

Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана