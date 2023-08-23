Айдар Махметов о дебюте Азата Максума в UFC: «Может это было не так зрелищно, но было неплохо»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил дебют Азата Максума в UFC:

«Я не очень хорошо знаю Азата, но смотрел его нарезку боев. Он свою задачу выполнил – у него был очень непростой опытный соперник Тайсон Нэм. Мне понравилось то, как Азат вышел на бой, возможно, не до конца выполнил план, но нужно уметь быстро перестраиваться. Этому можно научиться, он хорошо себя проявил и выполнил задачу минимум – выиграть. Пусть это было может быть не так зрелищно, но было неплохо»

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