Азат Максум: «Джошуа Ван, я иду за тобой»

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Казахстанский боец MMA Азат Максум выступил с обращением к американwe Джошуа Вану.

«Залечиваю небольшие травмы и начал процесс восстановления. Скоро вновь увидите в клетке. Джошуа Ван, я иду за тобой. Октябрь, Абу-Даби. Не ищи оправданий!», — написал Максум в публикации на своей странице в социальной сети.

В последнем бою Ван победил другого казахстанца Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей.

Отметим, что турнир UFC в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоится 21-го октября.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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