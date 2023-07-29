Бойцу MMA Азату Максуму подарили коня
Казахстанскому бойцу UFC Азату Максуму подарили коня.
Инициатором подарка стала группа болельщиков бойца. Также тренер Максума Данеш Дунгебаев удостоился чапана. Церемония вручения проходила в селе Райымбек Алматинской области.
Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC
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