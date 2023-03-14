Сакен Бибосынов: «Хочу дебютировать в профи и взять реванш у британца Галала Яфаи»

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов рассказал о намерении дебютировать на профессиональном ринге.

«Иногда я вспоминаю полуфинал Олимпиады. Я проиграл только в первом раунде. Мне дали нокдаун. Яфаи сейчас перешел в профессиональный бокс и сумел получить один пояс. Даст бог после завоевания олимпийского золота Олимпиады я хочу выступать в профессиональном боксе и вернуть ему должок», – сказал Сакен Bassport.kz.

Напомним, Бибосынов – бронзовый призер Игр в Токио в весе до 52 кг.

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»

Дана Уайт о бое Рахмонов – Ковингтон: «Колби готов драться c кем угодно»