Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Опубликован состав мужской сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу.
Полностью список выглядит так:
48 кг: Санжар Ташкенбай
51 кг: Сакен Бибосынов
54 кг: Махмуд Сабырхан
57 кг: Серик Темиржанов
60 кг: Талгат Сырымбетов
63,5 кг: Санатали Тольтаев
67 кг: Дулат Бекбауов
71 кг: Асланбек Шымбергенов
75 кг: Нурканат Райыс
80 кг: Нурбек Оралбай
86 кг: Сагындык Тогамбай
92 кг: Айбек Оралбай
+92 кг: Камшыбек Кункабаев.
Напомним, чемпионат мира по боксу состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).
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