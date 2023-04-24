Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

Теги сборная Казахстана бокс Sports.ru - Казахстан Камшыбек Кункабаев Сакен Бибосынов Спорт Казахстана

Опубликован состав мужской сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу. 

Полностью список выглядит так:

48 кг: Санжар Ташкенбай
51 кг: Сакен Бибосынов
54 кг: Махмуд Сабырхан
57 кг: Серик Темиржанов
60 кг: Талгат Сырымбетов
63,5 кг: Санатали Тольтаев
67 кг: Дулат Бекбауов
71 кг: Асланбек Шымбергенов
75 кг: Нурканат Райыс
80 кг: Нурбек Оралбай
86 кг: Сагындык Тогамбай
92 кг: Айбек Оралбай
+92 кг: Камшыбек Кункабаев.

Напомним, чемпионат мира по боксу состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

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