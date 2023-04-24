Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

Опубликован состав мужской сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу.

Полностью список выглядит так:

48 кг: Санжар Ташкенбай

51 кг: Сакен Бибосынов

54 кг: Махмуд Сабырхан

57 кг: Серик Темиржанов

60 кг: Талгат Сырымбетов

63,5 кг: Санатали Тольтаев

67 кг: Дулат Бекбауов

71 кг: Асланбек Шымбергенов

75 кг: Нурканат Райыс

80 кг: Нурбек Оралбай

86 кг: Сагындык Тогамбай

92 кг: Айбек Оралбай

+92 кг: Камшыбек Кункабаев.

Напомним, чемпионат мира по боксу состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

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