Казахстан завоевал 21 медаль на Чемпионате Азии по боксу

21 боксер из Казахстана вышли в полуфинал Чемпионата Азии в Аммане, тем самым обеспечив себе, как минимум, бронзовую медаль.

У мужчин медали себе уже гарантировали:

Санжар Ташкенбай (48 кг)

Сакен Бибосынов (51 кг)

Махмуд Сабырхан (54 кг)

Серик Темиржанов (57 кг)

Саматали Тольтаев (60 кг)

Дулат Бекбауов (67 кг)

Асланбек Шымбергенов (71 кг)

Нурканат Райыс (75 кг)

Нурбек Оралбай (80 кг)

Сагындык Тогамбай (86 кг)

Айбек Оралбай (92 кг)

Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

У женщин уже точно с медалью закончат ЧА:

Алуа Балкибекова (48 кг)

Назым Кызайбай (50 кг)

Жазира Оракбаева (52 кг)

Жайна Шекербекова (54 кг)

Карина Ибрагимова (57 кг)

Мадина Нуршаева (66 кг)

Дарига Шакимова (70 кг)

Гульсая Ержан (81 кг)

Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов