Бибосынов вышел в 1/4 финала чемпионата Азии

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Сакен Бибосынов Спорт Казахстана

Чемпион мира и призёр олимпийских игр Сакен Бибосынов выиграл у Кумара Спарша из Индии в стартовом поединке Чемпионата Азии и вышел в четвертьфинал турнира в Аммане!

Следующий соперником Сакена будет Гайюм Ариффин из Малайзии.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные