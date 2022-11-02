Бибосынов вышел в 1/4 финала чемпионата Азии
Чемпион мира и призёр олимпийских игр Сакен Бибосынов выиграл у Кумара Спарша из Индии в стартовом поединке Чемпионата Азии и вышел в четвертьфинал турнира в Аммане!
Следующий соперником Сакена будет Гайюм Ариффин из Малайзии.
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