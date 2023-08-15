Махно бросил вызов Хамитову. Куат ответил: «На своей земле я готов к любому»

Российский боец Алексей Махно бросил вызов Куату Хамитову: «Куат, что скажешь? Главный бой вечера, Казахстан, декабрь»

«Найман» не стал молчать, а сразу же ответил Алексею: «На своей земле я готов к любому сопернику. Главное договориться с Бенжаминами»

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в августе-2023: Асу уже дебютировал, впереди полуфинал UFL для Веретенникова, титульные бои в казахстанских лигах

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