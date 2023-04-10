Вице-президент АСА о переговорах с Ермековым: «Бой Ермеков – Одилов в августе в Москве – было бы круто»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан EFC Даурен Ермеков Фаридун Одилов Спорт Казахстана

Вице-президент АСА рассказал о переговорах по контракту с чемпионом Eagle FC Дауреном Ермековым:

«Мы ведем переговоры с Дауреном, он прислал мне сообщение. Он пока думает. Есть 2-3 дня для принятия решения и есть надежда, что он примет предложение АСА. Я очень надеюсь, потому что бой Ермеков – Одилов в августе в Москве – это было бы круто. Туда бы смогли приехать и таджики, и казахи, и все нейтральные болельщики»

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