Шавкат Рахмонов о турнире UFC в Казахстане: «Казахстан готов. Ждем»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о возможности проведения турнира в Казахстане.

— Конечно, можно общаться с Даной. Посмотрим, увидим. Когда-то должен был состояться турнир в Казахстане. Хотели до пандемии провести. Если UFC будет проводить, то Казахстан готов. Ждем. Это все от UFC зависит, от Даны Уайта. У нас найдется тот, кто проведет этот турнир.

— А у тебя никогда не было разговора с Саятом Абдрахмановым, чтобы продавить турнир?

— Я об этом говорил. Свои нюансы там есть. Точно сказать не могу. Может быть, в дальнейшем будет UFC в Казахстане, – отметил боец.

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