Произошли изменения в рейтинге дивизиона Рахмонова

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Камару Усман Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Кевин Холланд Спорт Казахстана

UFC опубликовал обновленную версию рейтингов в нескольких весовых категориях, включая полусреднюю, где Казахстан представляет Шавкат Рахмонов.

Лидером табеля о рангах остается Камару Усман, за ним следуют Колби Ковингтон и Белал Мухаммад. Чемпионский пояс принадлежит Леону Эдвардсу. Что касается Рахмонова, то он сохранил шестую позицию.

Изменения произошли во второй половине рейтинга: Шон Брэди потерял одну строчку и стал девятым, Кевин Холланд включен в топ-15 под 12-м номером, Иэн Гэрри поднялся на 13-е место, оттеснив на 14-ю отметку Джека Делла Маддалену, а Майкл Кьеза сместился вниз на три позиции и занял 15-е место.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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