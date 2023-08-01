Произошли изменения в рейтинге дивизиона Рахмонова

UFC опубликовал обновленную версию рейтингов в нескольких весовых категориях, включая полусреднюю, где Казахстан представляет Шавкат Рахмонов.

Лидером табеля о рангах остается Камару Усман, за ним следуют Колби Ковингтон и Белал Мухаммад. Чемпионский пояс принадлежит Леону Эдвардсу. Что касается Рахмонова, то он сохранил шестую позицию.

Изменения произошли во второй половине рейтинга: Шон Брэди потерял одну строчку и стал девятым, Кевин Холланд включен в топ-15 под 12-м номером, Иэн Гэрри поднялся на 13-е место, оттеснив на 14-ю отметку Джека Делла Маддалену, а Майкл Кьеза сместился вниз на три позиции и занял 15-е место.

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