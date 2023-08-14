Резников предложил Шлеменко спор на 10 000 долларов

Теги MMA Александр Шлеменко Андрей Корешков Ярослав Амосов ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец легкого дивизиона ACA Артем Резников поделился мыслями о потенциальном бое между Андреем Корешковым и чемпионом Bellator в полусреднем весе Ярославом Амосовым.

«У Андрея нет борьбы. Ему нужно поехать тренировать борьбу в Дагестан, Казахстан, еще куда-нибудь. По факту могу сказать, что если у него будет бой с Амосовым, я готов с любым поставить по 10 тысяч долларов. Если кто-то хочет поспорить со мной – ставим 10 тысяч. Я ставлю, что Ярик победит за счет борьбы. Я готов с Александром Шлеменко поставить на этот бой. Я не говорю, что Андрей слабый или Ярик сильный. Ярик – хороший сильный боец, у него очень сильная борьба, и Андрей не сможет ей противостоять. У Андрея в этом большой пробел».

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1 комментарий

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evgen_z
К букмекерам пожалуйста, не нужно спорить.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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