Каршыга Даутбек о бое с Брандао: «Это серьезное испытание»

Казахстанский боец Каршыга Даутбек о бое с экс-бойцом UFC Брандао:

«Тренируюсь у себя в Шымкенте. Планировал поехать на сборы в Абу-Даби к Игорю Фунтикову, уже договорился с ним, но возникли проблемы с финансами. Пришлось отказать от поездки. Брандао возрастной, но очень опытный соперник, для меня этот поединок очень важен. Серьезное испытание, которое я хочу пройти достойно. Поэтому сейчас пашу для этого на тренировках каждый день».

Этот бой запланирован на сентябрь на турнире Alash Pride в Астане.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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