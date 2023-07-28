Каршыга Даутбек о бое с Брандао: «Это серьезное испытание»

Теги UFC MMA Диего Брандао Sports.ru - Казахстан Каршыга Даутбек Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанский боец Каршыга Даутбек о бое с экс-бойцом UFC Брандао:

«Тренируюсь у себя в Шымкенте. Планировал поехать на сборы в Абу-Даби к Игорю Фунтикову, уже договорился с ним, но возникли проблемы с финансами. Пришлось отказать от поездки. Брандао возрастной, но очень опытный соперник, для меня этот поединок очень важен. Серьезное испытание, которое я хочу пройти достойно. Поэтому сейчас пашу для этого на тренировках каждый день».

Этот бой запланирован на сентябрь на турнире Alash Pride в Астане.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

Еще один казахстанец может быть подписан в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий