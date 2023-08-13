Багдат Жубаныш может провести бой с узбеком Мансуровым
Трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш проведет бой 9 сентября на турнире Alash Pride в Астане.
Его потенциальным соперником может стать узбек Фируз Мансуров. Фируз уже успел выступить в лиге, одержав победу решением на Махмудханом Бейбутом.
Бойцы уже успели обменяться колкостями в социальных сетях, в частности Мансуров обещал Жубанышу показать уровень вольной борьбы.
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