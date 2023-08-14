Санжар Адилов подерется за пояс Alash Pride

Казахстанская лига Alash Pride объявила об октябрьском турнире в Алматы, в рамках которого состоится титульный бой в наилегчайшем весе.

За пояс подерется первый номер рейтинга Санжар Адилов.

Но до этого казахстанец должен провести в августе бой в UAE Warriors.

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