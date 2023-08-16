Эдуард Базров о развитии ММА в Казахстане: «Появилась массовость»

Участник олимпийских игр по вольной борьбе, тренер команды DAR Team Эдуард Базров рассказал о развитии ММА в Казахстане:

«В Казахстане возможности много. Достаточное количество залов для ММА. Есть хорошие лиги, как Naiza. Появилась массовость. Поэтому смешанные единоборства у нас хорошо развиваются»

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