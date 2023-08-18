Саид Сапаров о казахстанских бойцах: «Они в меру молчаливые, знают свою работу»
Тренер Kill Cliff Саид Сапаров рассказал об отношении к казахстанским бойцам в Америке:
«С такой дисциплиной проблем не будет. Почему Генри Хуфт любит казахстанских бойцов? Они в меру молчаливые, дисциплинированные, знают свою работу. Поэтому тренеру очень легко работать с такими ребятами»
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