Менеджер Агаповой о срока возвращения в октагон спортсменки: «В этом году она сможет вернуться»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Мария Агапова Спорт Казахстана

Менеджер выступающей в UFC казахстанки Марии Агаповой Алекандр Ромашов рассказал, в каком состоянии сейчас находится его подопечная и когда она вернётся в октагон.

«По поводу реабилитации. Сейчас мы получили подтверждение от лечащего врача — это медицинское, а не спортивное восстановление. Соответственно, теперь наблюдаем, как идёт восстановление спортивное. Мария только на этой неделе провела свой первый почти за год спарринг.

По сугубо моим прогнозам, в этом году в октагон она вернуться сможет. Конкретный месяц зависит от того, как будет чувствовать себя колено и как быстро Мария станет набирать форму. Тут мы уже будем опираться на слова тренера»

Свой предыдущий поединок в UFC Мария Агапова (10-4, в UFC 2-3) провела 17 сентября прошлого года. Тогда она досрочно уступила американке Джиллиан Робертсон, после чего сделала операцию на колене.

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