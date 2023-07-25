Агапова о реванше с Мороз: «Я сделаю все, чтобы реваншнуть Марину»

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Мария Агапова высказалась о реванше с украинкой Мариной Мороз:

«Я очень сильно хочу реванш с Мариной Мороз. Я сделаю все, чтобы вернуться на победную серию и реваншнуть Марину. В первом бою у меня был сломан нос. Эта проблема была еще в 2020 году, если посмотреть бой, то у меня во втором раунде началось кислородное голодание, я пыталась бить, но я не могла дышать. Сейчас все нормально, поэтому мне не терпеться вернуться в клетку, и я уверена, что все сложиться по-другому»

В первом бое Мороз задушила Агапову.

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