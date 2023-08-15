Мария Агапова: «Менеджер уже ищет мне бой»

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова рассказала, что намерена вернуться в октагон.

«Честно сказать, я не знала, как я переживу эту реабилитацию, но я ее пережила. Я возвращаюсь в бизнес. Мой менеджер уже ищет мне бой. И я голодна до бабок и рамсов», — сказала Агапова.

В последнем бою Агапова проиграла канадке Джиллиан Робертсон в сентябре прошлого года.

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