Мария Агапова о травме: «Уже идет десятый месяц реабилитации. У колена осложнения»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Мария Агапова Спорт Казахстана

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова рассказала о состоянии своего здоровья после травмы.

«Уже идет десятый месяц реабилитации. У колена осложнения. Будем делать МРТ и лечить. Все, что я могу сейчас, это оставаться сильной и продолжать бороться», — сказала Агапова.

В последнем бою в сентябре прошлого года Агапова проиграла представительнице Канады Джиллиан Робертсон.

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