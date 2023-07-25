Мария Агапова о Шавкате Рахмонове: «Мне сейчас нельзя драться, поэтому мне тяжело смотреть бои даже казахстанцев»

Казахстанка Мария Агапова ответила на вопрос о боях непобежденного в UFC Шавката Рахмонова:

«Мы не знакомы с Шавкатом, я не смотрю вообще бои. Вижу только отрывки. Полностью бои смотрю только своих друзей или соперников. Я не люблю смотреть бои. Мне сейчас нельзя драться, поэтому мне тяжело смотреть бои даже казахстанцев»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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