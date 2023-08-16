Дарменов — о следующем сопернике в UAE Warriors: «Он хорош в грепплинге»

Казахстанский боец ММА Еркин Дарменов (13-5) рассказал о своем оппоненте в следующем поединке в UAE Warriors.

«Моим соперником будет южноафриканец Марк Хульм. Его мне дали на коротком уведомлении, буквально за 14 или 15 дней принял бой. Посмотрели два-три поединка, он в основном борется. Он хорош в грепплинге. В партере хорошо держит соперников. Над этим сейчас работаем. Мы в стойке хорошо работаем, он в партере. Посмотрим, что и как будет. Сначала нужно сделать вес. Согласились на промежуточный — это 80 кг. Оппонент хотел 77 кг», — заявил Дарменов.

Южноафриканец Марк Хульм (9-3) ранее выступал в М-1, АСА, Brave.

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