Азиз Разыев: «Дебютный бой Алмабаева в UFC стал одним из самых зрелищных в его карьере»

Главный тренер DAR Team Азиз Разыев прокомментировал победу казахстанского бойца смешанных единоборств Асу Алмабаева в дебютном поединке в UFC.

«Асу преподнес большой подарок для всего Казахстана. В его карьере прошедший бой был одним из самых зрелищных. Это один из редких случаев, когда дебютант так ярко и досрочно заканчивает свой бой.

В целом, технический, функциональный и волевой арсенал Асу достаточно богатый», – сказал Разыев.

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