Асу Алмабаев о казахстанских болельщиках: «Они очень активные. Поддержка важна»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев выссказался о казахстанских болельщиках ММА:

«Наши болельщики очень активные. Любую страницу возьми, любое место, везде казахстанские болельщики поддерживают своих, за что им большое спасибо. Эта поддержка очень важна»

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